شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة ‏مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن عقوبات مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية.

وتتمثل تلك المخالفات في: (إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم: تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لهاز قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية: تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها)، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير والبروتوكولات الوقائية.

وأوضحت الوزارة، أن عقوبة المنشأة - المسؤول في المرة الأولى 10,000 ريال، وفي المرة الثانية 20,000، وفي المرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أنه في حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وعلى كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).