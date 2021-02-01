شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح سبب منع النبي لعليَّ بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، عن سبب منع النبي ﷺ لعليَّ بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة.

وقال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن النبي صل الله عليه وسلم قال أنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حرامًا، ولكنه ذكر مانع يمنع علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة، وهو أن زواج علي على فاطمة يؤذيها.

وأضاف "الخثلان" أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة وأذية فاطمة أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وأذيته من كبائر الذنوب، ولذلك خشي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حتى على علي.