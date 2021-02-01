شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح آلية التبليغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المنشآت الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، كيفية التبليغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت الصحية.

وذكرت وزارة الصحة أنها خصصت الرقم 937 لتلقي كل الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية.

وأضافت أنه يمكن الاتصال عبر هذا الرقم أو عبر الرسائل الخاصة على الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر».

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر تويتر قال:«كيف طريقة التبليغ عن عدم الالتزام بإجراءات التباعد من منشأة صحية؟».