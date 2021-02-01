شكرا لمتابعة خبر عن «النيابة العامة» تصدر قرارًا باستدعاء سيدة استغلت طفلها بعمل غير مشروع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنه وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق سيدة استغلت طفلها في عمل غير مشروع واستدعائها ومباشرة التحقيق معها، فيما كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.

وأوضح المصدر أن ما قامت به هذه السيدة، يُعد موجباً للمساءلة في ضوء أحكام، المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل، كما أن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظاماً.

وكان قد تلقى مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغًا يفيد بإجبار أم لطفلها على ارتداء لباس فتيات، وتصويره ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.