شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يتفاعل مع مخالفة للشاحنات على طريق الثمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، مع شكوى أحد المواطنين بسبب مخالفة "التريلات" والشاحنات على طريق الثمامة بمنطقة الرياض.

وقال المواطن في شكواه: "‏‎طريق الثمامة أول يوترن بعد محطة بترومين يومياً وكل صباح نعاني من التريلات تديور وهو ممنوع الدوران للشاحنات وأيضاً من أقصى اليمين بكل استهتار".

وأجاب حساب "المرور" عبر موقع التدوين الصغير تويتر: "‏‎أهلاً بك، نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع ملاحظتكم للقسم المختص" .