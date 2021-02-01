شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: يحظر تشغيل أي شخص لم يتم 15 سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه يحظر تشغيل أي شخص لم يتم 15 سنة ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، مشيرة إلى حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطير أو يمثل إعاقة لتعليمهم.

وأشارت إلى حظر تكليف الأطفال بأعمال قد تضر بسلامتهم أو بصحتهم أو استخدامهم في الاعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.

بالإضافة إلى عدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، وفي رمضان 4 ساعات فقط، وعدم تشغيلهم 4 ساعات متواصلة دون راحة.

كما يجب عدم تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطلات الرسمية، كما يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله.