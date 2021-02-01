تسليم ٢٩٧٣ جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات تعليم عسير

بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي بمؤسسة تكافل الخيرية والمتمثلة في تسليم 2973 جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة والمشمولين بخدمات المؤسسة.

وأوضح منسق برنامج تكافل بتعليم المنطقة أحمد العُكاسي، أن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بُعد، مشيرًا إلى أنه تم تسليم ٣٥٤٧ جهازًا لوحيًا و١٧٤٠ شريحة بيانات في المرحلة الأولى لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية المشمولين بخدمات المؤسسة في الفصل الدراسي الأول.