برنامج توعوي عن أهمية أخذ لقاح كورونا بتعليم الطائف

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ برنامج توعوي عن بُعد لمنسوبي ومنسوبات التعليم عن أهمية أخذ لقاح كورونا المستجد، وفق المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي.

وأشار الخديدي إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالطائف على توعية وتثقيف منسوبي ومنسوبات التعليم عن أهمية لقاح كورونا سواء من الناحية الطبية أو المجتمعية.

وأوضح أن البرنامج التوعوي يأتي بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة ممثلة في إدارة البرامج والأمراض المزمنة، وذلك يوم الأربعاء المقبل عبر القاعة الافتراضية ويبيكس.

وأهاب الخديدي منسوبي ومنسوبات التعليم بأهمية حضورالبرنامج، وكذلك التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا.