صندوق هدف: تقديم دورات تدريبية لشغل وظائف خدمة العملاء «عن بُعد»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه سيقدم دورات تدريبية لتمكين أبناء الوطن من شغل فرص العمل، الناتجة عن قرار وزارة الموارد البشرية بتوطين وظائف خدمة العملاء «عن بعد».

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تركي الجعويني –عبر تويتر- نبارك صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، بقصر العمل بمهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد على السعوديين والسعوديات.

وأضاف مدير «هدف»، أن الصندوق سيقدم برامج ومبادرات لدعم تدريب وتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل الناتجة عن القرار.

وأصدر وزير الموارد البشرية، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين «عن بُعد» على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

أوضحت الوزارة -في بيان لها نشرته عبر تويتر- أنه وبحسب ما جاء في القرار الوزاري فإنه يشمل- كذلك- عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بعد.

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