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الجوازات تتيح لمواطني الخليج والمقيمين والزوار التسجيل في «أبشر»

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الرياض - محمد عبدالله - من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو فروع المديرية..

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها أتاحت لمواطني دول ، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة، الاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونيًا من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل في منصة «أبشر» بموجب رقم هوية مقيم، ولحاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بموجب رقم الدخول «الحدود»؛ حيث يمكن لهذه الشرائح التسجيل وتفعيل الحساب في منصة «أبشر» من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات، أو القنوات الإلكترونية للبنوك المقدمة للخدمة.

وأضافت أن ذلك يأتي استكمالًا للتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجوازات وقطاعات الوزارة الأخرى للمستفيدين، وتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقارّها، كما ستمكّن هذه الشرائح من الدخول إلى منصات الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بخدمة النفاذ الوطني الموحد باستخدام الهوية الرقمية الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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