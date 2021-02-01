الهيئة الملكية لمدينة مكة تبحث تخطيط العاصمة المقدسة ومعالجة العشوائيات

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، ومشاركة أعضاء اللجنة المكونة من اثنتين وعشرين جهة حكومية.

وتضمّن جدول الأعمال، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الأهمية كمشروع تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، وحوكمة المشروع وخطوات العمل، والإطار التخطيطي للمشروع، إضافة إلى أهم مؤشرات الوضع الراهن والمستهدفات، وأسس تحديد النطاق الجغرافي.

وتم بحث توجه الهيئة الملكية في معالجة الأحياء العشوائية المبنيّ على ركائز تشمل الارتقاء بالإنسان وتعزيز المناخ الاستثماري في إطار حوكمة فعّالة، الذي يستهدف حلولًا شاملة لعموم أبعاد المشكلة العمرانية والنظامية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع التركيز العاجل على منطقتي «النكاسة» و«الكدوة» خلال الأشهر القادمة.

وتمت مناقشة مشروع حصر المشروعات التنفيذية لدى الجهات العاملة في النطاق الجغرافي لمدينة مكّة المُكرّمة؛ لتقديم الحلول للمشاريع المتعثرة ومتابعتها لتذليل المعوقات وتجاوز التحديات بالمواءمة مع البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشاد أعضاء اللجنة بإطلاق شركة «كِدانة للتنمية والتطوير» المطوّر الرئيسي للمشاعر المقدسة، التي يعد إطلاقها باكورة تفعيل البرامج الاستراتيجية ذات الأولوية كبرنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات والشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية التي يدعم أعمالها مركز الإدارة الشاملة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي، أن اللجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة مناطة بتوفير الدعم اللازم والإسهام بالمرئيات وتجاوز التحديات وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة.

واختتم الاجتماع بقرارات توجيهية للجهات المعنية للعمل حسب اختصاصاتها على متابعة وتنفيذ الأعمال المناطة بكل جهة مدعومة بمركز الإدارة الشاملة حسب الحاجة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الملكية، في وقت سابق، على إنشاء مركز الإدارة الشاملة كمركز موحد تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة والمتابعة مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

اقرأ أيضًا:

«الطاقة» و«سدايا» تطلقان مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في الرياض

«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر