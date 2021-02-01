التأمينات الاجتماعية: 5 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 5 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، استحق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ويستحق المشترك صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت إمرأة أو إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر، وإذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبحسب التأمينات الاجتماعية يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل.

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