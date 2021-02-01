مراقبو 11 بلدية فرعية بالطائف ينفذون حملة لإلزام المحلات بالإجراءات الوقائية

كثفت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، وذات العلاقة بالمستهلك، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات، والوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وركزت الفرق الميدانية على التوعية بضرورة التقيُّد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الارشادية وقياس درجة الحرارة للزوار وتوافر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، وشاركت 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية في الحملات الميدانية، بالإضافة الى جولات مخصصه للإدارات الإشرافية.

وطبقت الفرق الرقابية لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، وغطت الجولات الرقابية العديد من الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الأول من الحملة، والتي تهدف إلى شمول كل الأنشطة التجارية المختلفة في الجولات الرقابية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الدور الرقابي الذي تقوم به البلديات الفرعية يعزز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث حددت أمانة الطائف العديد من البرامج الجارية تنفيذها والمخصصة للمكافحة العدوى، شملت برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات.

وبينّت الأمانة أن الخطة الميدانية شملت أعمال الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفر الرخص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وإغلاق أي نشاط لا يمتثل للوائح والأنظمة البلدية.