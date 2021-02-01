

تبوك 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا في المنطقة , والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدد سموه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

كما وجّه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة المنطقة في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام ، مؤكدا أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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14:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.