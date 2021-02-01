السعودية اليوم / باكستان تستلم الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا



إسلام أباد 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

استلمت باكستان اليوم الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس

ووصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية إلى قاعدة نور خان الجوية في إسلام أباد وعلى متنها 500 ألف جرعة من اللقاح.

وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أن السلطات المعنية ستبدأ عملية التطعيم باللقاح المذكور خلال الأسبوع الجاري، وسيتم تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة خلال المرحلة الأولى.

من جانبه شكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الصين على دعم بلاده بهذا اللقاح، مؤكداً أن الصين تقف دائماً بجانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

وكشف في تصريحات صحفية أدلى بها خلال استقباله الدفعة الأولى للقاح "سينوفارم" بقاعدة نور خان الجوية، أن الصين وباكستان تعملان على تطوير لقاح آخر لمكافحة فيروس كورونا، وأن هذا اللقاح ما زال في مراحل الاختبار والتطوير، وسيكون جاهزاً للاستخدام خلال الفترة القادمة.

// انتهى //

14:37ت م

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إسلام أباد 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واساستلمت باكستان اليوم الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).ووصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية إلى قاعدة نور خان الجوية في إسلام أباد وعلى متنها 500 ألف جرعة من اللقاح.وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أن السلطات المعنية ستبدأ عملية التطعيم باللقاح المذكور خلال الأسبوع الجاري، وسيتم تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة خلال المرحلة الأولى.من جانبه شكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الصين على دعم بلاده بهذا اللقاح، مؤكداً أن الصين تقف دائماً بجانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.وكشف في تصريحات صحفية أدلى بها خلال استقباله الدفعة الأولى للقاح "سينوفارم" بقاعدة نور خان الجوية، أن الصين وباكستان تعملان على تطوير لقاح آخر لمكافحة فيروس كورونا، وأن هذا اللقاح ما زال في مراحل الاختبار والتطوير، وسيكون جاهزاً للاستخدام خلال الفترة القادمة.// انتهى //14:37ت م0087

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