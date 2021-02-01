السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل السفير اليوناني لدى المملكة



جدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، السفير اليوناني لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:20ت م

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