السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يلتقي محافظ العويقيلة ورؤساء المراكز



العويقيلة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر المحافظة اليوم , محافظ العويقيلة المكلف حسين الدغيم ورؤساء المراكز .

وناقش سموه مع المحافظ ورؤساء المراكز الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، وآلية الخطط التطويرية الرامية لتقديم أفضل الخدمات ، مشدداً على الدور المناط بهم إشرافياً في متابعة الأعمال وسير العمل ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية .

وحث سمو الأمير فيصل بن خالد على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظهما الله - .

// انتهى //

14:17ت م

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