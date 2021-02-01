السعودية اليوم / ليبيا تسجل 771 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 771 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119 ألفًا و402 حالة، منها 17 ألفا و933 حالة نشطة حتى الآن، و1883 وفاة، بينما تعافى 99 ألفًا و586 حالة.

// انتهى //

13:58ت م

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طرابلس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و6 وفيات، و880 حالة شفاء.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119 ألفًا و402 حالة، منها 17 ألفا و933 حالة نشطة حتى الآن، و1883 وفاة، بينما تعافى 99 ألفًا و586 حالة.// انتهى //13:58ت م0079

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