السعودية اليوم / 12500 فصل افتراضي خلال الفصل الثاني بجامعة الملك خالد



أبها 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الثاني للعام الجامعي 1442هـ، 12550 فصلاً افتراضياً .

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، أنه تم تقديم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان "تهيئة المقرر والطلاب لبدء وتفعيل التدريس الإلكتروني" بلغ عدد المستفيدين منها 206 أكاديميين، إضافة إلى تنظيم 944 اجتماعا وندوة عبر المنصة الإلكترونية ، فيما قدمت العمادة خلال الأسبوع الثاني خدمات دعم فني تمثلت في 293 دعمًا فنيًّا عبر الهاتف، و232 عن طريق الواتس آب، و50 من خلال مكتب العمادة، بواقع 60% لدعم أعضاء هيئة التدريس، و40% لدعم الطلاب والطالبات، إضافة إلى 211 دعمًا عبر خدمة live Chat.

يذكر أنه تم إتاحة 233 فيديو تعليميا لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى 44 فيديو آخر للطلاب عبر قناة تمكين التعلم الإلكتروني.

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13:48ت م

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