شكرا لقرائتكم خبر عن "البداح" أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، قراراً بتعيين فيصل بن سعد البداح أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية".

وثمّن الجهود التي بذلها المهندس صالح السلمي خلال فترة عمله أميناً عاماً لـ "الصادرات السعودية" وقيادته لمسيرة الإنجاز التي أثمرت بنجاح مبادرات الهيئة ومشاريعها، متمنياً له التوفيق والسداد.

من جانبه، قدم البداح شكره وتقديره على هذه الثقة التي عدها حافزاً لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، مؤكدًا أنه سيبذل مع زملائه قصارى جهدهم لتحقيق قفزات نوعية لهذا القطاع الحيوي - بإذن الله -، وحرصهم على تحقيق رؤية الهيئة بتنمية صادرات غير نفطية متنوعة لاقتصادٍ مزدهر تحقيقاً لرؤية 2030 واستمرارًا لمسيرة الخير والنماء التي تعيشها المملكة.

مما يذكر أن البداح شغل سابقاً منصب وكيل المحافظ لتيسير التجارة في "الجمارك السعودية"، كما تولى رئاسة لجنة التجارة عبر الحدود وأمانة سر اللجنة اللوجستية، ولديه خبرات متنوعة في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد بالإضافة إلى إدارة المشاريع وإدارة تطوير الأعمال في عدد من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وحصل البداح على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في الرياض، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض، وخريج برنامج تسريع الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد" في فرنسا.