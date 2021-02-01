شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يتفقد مشاريع جامعة الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قام محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، بجولة تفقدية لجامعة الملك عبدالعزيز، اطّلع خلالها على مشروعات ريادية تنموية تنفّذها الجامعة، يرافقه الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، و بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعدد من المسؤولين.

وتفقد خلال الجولة مشروع منارات المعرفة، والذي يعد أحد مشاريع جامعة الملك عبدالعزيز الاستثمارية والنموذجية للتطور العمراني، ويهدف المشروع لخلق بيئة معرفية استثمارية مجتمعية ومتجانسة بمناطق محددة داخل حدود جامعة الملك عبدالعزيز.

فيما اكتملت المرحلة الأولى بإنشاء 6 مبانٍ بمساحه تقدر بـ 21 ألف متر مربع، مكونة من 8 أدوار ومبنى مخصص للمواقف، بالإضافة إلى عدد من المحلات التجارية، حيث تقدر المساحة الاجمالية للمشروع 160 ألف متر مربع.

ويتميز المشروع بكونه تركيبة مناسبة وبيئة خصبة لتطويع الموارد وتحقيق الأهداف العامة والخاصة وحسب السياسة الاستثمارية للجامعة.

كما زار الأمير مشعل بن ماجد، معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، واطلع على أبرز أعمال المعهد خلال العام 2020، كما استعرض عميد المعهد الدكتور الحسن المناخرة خطة العمل والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام 2021، ومن أبرزها البدء في هيكلة برنامج ماجستير بمسمى الدبلوماسية الدولية والتواصل الحضاري، وبرنامج الوقاية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى دبلوم العمل الإنساني، كما يتم العمل على إنجاز العديد من المشاريع البحثية لعدد من الجهات.

كما اطلع على أكاديمية الاعتدال الرقمية التي تُقدم من خلالها دورات تدريبية وحلقات نقاش متخصصة في مجالات الاعتدال، وفي المجال الرياضي واستثمارها كأداة قوية لتعزيز الروابط والشبكات الاجتماعية مثل السلام والإخاء يقيم معهد الاعتدال دوري الاعتدال الرياضي، وفي المجال الثقافي يقام معرض فني تشكيلي بعنوان: الأمن والإرهاب بين الجنون والفنون، واستعرض عميد المعهد المشروع الفكري الحواري التوعوي تحت مبادرة «ماذا يعني أن تكون سعوديًا؟».

كما اطلع على مشروع مبنى الأنشطة الرياضية داخل الحرم الجامعي، تحت مساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع، حيث يحتوي المشروع على ثلاث صالات رئيسية، صالة المسبح الأولمبي، صالة الجمنيزيوم، وصالة الألعاب المختلفة، إضافة إلى العديد من الصالات الرياضية التي تخدم الألعاب المختلفة، مثل البولينج و الاسكواش، و البلياردو و تنس الطاولة، وغرفة الجاكوزي والبخار.

من جانبه ثمن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي هذه الزيارة من سمو الأمير مشعل بن عبدالعزيز التي تعد اهتماماً منه بمتابعة مشروعات الجامعة التي تضاف إلى منظومة المشروعات التنموية التي تحظى بها المملكة على كافة الأصعدة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.