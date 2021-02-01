شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يعلن قرب بداية موسم الربيع الفعلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن فصل الشتاء له بداية وشدة ونهاية، لافتا إلى أن بدايته تكون في موسم المربعانية، أما شدته فتكون في موسم الشبط، في حين نهايته تكون في موسم العقارب.

وأضاف أن الأسبوع الجاري سيكون آخر أيام الشبط، بينما سيبدأ موسم العقارب في الأسبوع المقبل، مضيفا أن موسم العقاري يتكون من 3 نجوم، وهي السم والدم والدسم.

وأشار إلى أن موسم العقارب يعد بداية موسم الربيع الفعلي ومدتها 39 يوما مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوم.