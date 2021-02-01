شاهد.. أشياء تسقط حق الزوجة في النفقة

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كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن أشياء تسقط حق الزوجة في “النفقة” بمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد.

وقال محمد الوهيبي خلال حواره عبر برنامج ” سيدتي “:” إذا منعت الزوجة نفسها عن الزوج ولابد من إثبات ذلك عبر إدخال وسيط من الأهل أو تقارير طبية “.

وأضاف:” إذا امتنعت الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه دون أسباب شرعية “.

Source slaati

