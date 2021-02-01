شاب فقد أطرافه يتحدى ظروفه ويحصد بطولات بألعاب القوى.. وهذه قصته (فيديو)

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روى شاب سعودي فقد أطرافه بحـادث مروري، قصة تحديه ظروفه الصحية وحصوله على بطولات في ألعاب القوى.
وقال الشاب عبدالله الغازي، إنه تعرض لحـادث مروري قبل خمس سنوات تسبب في فقدانه أطرافه، مشيراً إلى أنه حصل على بطولات في رمي الجلة والرمح والسباحة.
ولفت في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أنه يمارس حالياً عدة رياضات بينها ركوب الخيل والسباحة ورفع الأثقال والماراثون، مقدماً الشكر لمدربته وأسرته على تقديم التحفيز المستمر له.
وأوضحت المدربة منيرة الغامدي، أنها عملت على تحفيز الشاب الغازي لإيمانها بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها، مبينةً أن إحدى طموحاته هي القفز من طائرة.
Source akhbaar24.argaam
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