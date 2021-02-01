القبض على شخص ظهر في فيديو وهو يستعرض بسلاح رشاش ومخدرات في الرياض (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يتباهى بسلاح من نوع رشاش وذخيرة وعقاقير مخدرة، داخل سيارة كان يستقلها، ووثق ذلك عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن التحريات وإجراءات الاستدلال البحثية بشرطة المنطقة؛ أسفرت عن التعرف على هوية الشخص وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أن الفاعل أقر بما نُسب إليه، مبيناً أنه تم إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

Source akhbaar24.argaam

