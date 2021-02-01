مصادر تكشف سبب حـادثة اقتحام قائدة مركبة لممشى الواجهة البحرية بجدة

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كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام فتاة تقود مركبة الممشى الرياضي في الواجھة البحرية بمحافظة جدة، مشيرةً إلى أن الحـادث تسبب في إصابة فتاة بكسر في الحوض.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن التحقيقات بالواقعة أثبتت إصابة قائدة المركبة بنوبة صرع أفقدتها القدرة على التحكم.
ولفتت إلى أن أسرة المُصابة تنازلت عن قائدة المركبة، بعد اطلاعها على التحقيقات الأولية.
Source akhbaar24.argaam
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