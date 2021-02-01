“الخثلان” يوضح مدى جواز إقدام المرأة على طلب الخلع من زوجها (فيديو)

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أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه لا يجوز للزوجة خلع زوجها دون سبب معتبر شرعاً.

وقال الخثلان خلال لقائه ببرنامج “البناء العلمي” على قناة “المجد”، إن الخلع يجوز للزوجة في حال الخشية من عدم إقامة حدود الله أو الخوف من عدم القدرة على القيام بحق الزوج أو عدم شعورها بالسعادة والاستقرار مع زوجها، مثلاً اكتشاف إدمان زوجها للمواد المُخدرة.

وأضاف أن إقدام المرأة على طلب الخلع من زوجها دون سبب مُعتبر شرعاً لا يجوز، مثل إقامتها علاقة مع رجل أجنبي ووعده لها بالزواج بشرط الخلع من زوجها.

Source akhbaar24.argaam

