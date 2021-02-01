︎ :
.
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع صورة متداولة لطفل أجبرته والدته على ارتداء ملابس فتيات لتصويره ونشر ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووثّقت الصورة، ارتداء الطفل ملابس فتيات وقيام والدته بتصويره ونشر ذلك على قنوات التواصل، في محاولة لزيادة أعداد المتابعين لها، الأمر الذي أبدى رواد التواصل غضبهم تجاهه.
وأكد المركز، أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة إجبار سيدة لطفلها على ارتداء ملابس فتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.