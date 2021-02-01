“العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة إجبار سيدة لطفلها على ارتداء ملابس فتيات

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع صورة متداولة لطفل أجبرته والدته على ارتداء ملابس فتيات لتصويره ونشر ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووثّقت الصورة، ارتداء الطفل ملابس فتيات وقيام والدته بتصويره ونشر ذلك على قنوات التواصل، في محاولة لزيادة أعداد المتابعين لها، الأمر الذي أبدى رواد التواصل غضبهم تجاهه.

وأكد المركز، أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

Source akhbaar24.argaam

