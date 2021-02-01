“الجهني”: تشكل السيول وجريان الأودية نهاية الأسبوع الجاري

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توقع المُختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن تشهد المملكة مع نهاية الأسبوع الجاري تشكل للسيول وجريان الأودية. وأوضح الجهني، أن النماذج المناخية تُشير لقوة وغزارة الحالة الجوية المُنتظرة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن الحالة ستكون شاملة وواسعة وغزيرة. Source akhbaar24.argaam





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