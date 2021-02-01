فيديو.. فتاة تحتال على مندوب توصيل بالدمام بطريقة خادعة بعد طلبها بطاقة “ايتونز”

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تعرض مندوب توصيل طلبات لعملية احتيال جديدة من أحد العملاء، بعد أن قام بشراء بطاقة “ايتونز” له بمبلغ قدره 500 ريال من أحد المراكز التجارية بالدمام.

وروى الموظف عملية الاحتيال التي تعرض لها عبر مقطع فيديو، قال فيه إنه قام بشراء طلب العميلة المتمثل في بطاقة شحن “ايتونز”، وبعد إرساله الفاتورة تفاجأ بفقدانه التواصل معها.

وأضاف في تصريح لـ “أخبار24” أنه عاد للمركز لإرجاع البطاقة وأخذ المبلغ المالي، لكن موظف المركز رفض ذلك بسبب تصوير المندوب للفاتورة التي تحمل رقم الشحن وإرسالها لها، وأنها ثالث حالة تحدث خلال يوم واحد فقط.

وأكد المندوب أنه لم يعلم بأن رقم شحن البطاقة يظهر على الفاتورة، مشيراً إلى أنه سيتوجه للجهات المختصة للبلاغ عن رقم الفتاة، داعياً جميع مندوبي التوصيل لأخذ الحيطة والحذر أثناء شراء بطاقات الشحن بجميع أنواعها.

Source akhbaar24.argaam

