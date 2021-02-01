“سدايا” تكشف دور الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاج النفط

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كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن أهمية الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي سيزيد الدقة في تحديد مواقع حقول النفط المثالية، ويقلل وقت الحفر إلى ما يقارب 30%، ويخفض ساعات الأعمال الهندسية إلى ما يقارب 70%.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يقلل من تكلفة النقل والصيانة، ويحسن الإنتاجية ويزيد الموثوقية، إضافة إلى أنه يقلل كميات الهدر الناتجة عن عمليات النقل وضمان الالتزام بوسائل السلامة.
وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ورئيس سدايا عبدالله الغامدي أطلقا أمس (الأحد) مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة.
Source akhbaar24.argaam
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