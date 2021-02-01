بـ97.7%.. السعودية تتصدر نسبة التعافي من كورنا بالخليج العربي

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن المملكة سجلت أعلى نسبة تعافي من فيروس كورونا بدول الخليج العربي، وذلك بنسبة تعافي 97.7%، مشيرا إلى أنه تم تحصين أكثر من 3 ملايين شخص بدول الخليج حتى الآن.

وأوضح المركز- عبر تيوتر- أن نسبة التعافي من الفيروس في دول الخليج- وفقًا لأرقام أمس الاحد- بلغت 95.5%، وجاءت كالتالي: السعودية: 97.7%، وقطر 96.3%ن والبحرين والكويت 95.6%، وسلطنة عمان 94.4%، والإمارات 91.2%.

وأضاف المركز أن إجمالي الاصابات المؤكدة حتى الآن بكورونا بدول الخليج بلغ (1.225.227) بينما بلغ عدد حالات التعافي (1.165.282)، وبلغت حالات الوفاة (10.333)، بينما بلغت اللقاحات المعطاة (3.833.973).

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