«الصحة» تحدِّد آلية التبليغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المنشآت الصحية

حددت وزارة الصحة آلية التبليغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنها خصصت الرقم 937 لتلقي كل الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية.

ويمكن الاتصال عبر هذا الرقم أو عبر الرسائل الخاصة على الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر».

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر «تويتر»:«كيف طريقة التبليغ عن عدم الالتزام بإجراءات التباعد من منشأة صحية؟».

وكانت وزارة الصحة حذرت من أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قد تضطر إلى فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أكد أن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا يعني عدم الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيس في زيادة عدد الحالات.

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