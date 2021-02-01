فيديو.. بث مباشر لـ «دروس الإثنين» من الأسبوع الثالث للمرحلتين المتوسطة والثانوية

نشرت قناة عين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رابط البث المباشر لدروس اليوم الإثنين, من الأسبوع الثالث في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط التالي

https://www.youtube.com/dorosien

والأحد 17 يناير عاد 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام لاستكمال رحلتهم التعليمية «عن بُعد»؛ حيث أنهت وزارة التعليم كل استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة (مدرستي)، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات (دروس) في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية (عين)، وتطبيق (الروضة الافتراضية).

وأكَّدت وزارة التعليم، أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة (مدرستي)، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لاستلام التكليفات لمن لم يتمكنوا من الدخول للمنصة.

وأشادت الوزارة بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلّم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما أكّدت الوزارة على دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بدخول المنصة، وسماع النشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، ودخول الفصل الافتراضي مع المعلم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، بجانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

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