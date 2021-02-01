برنامج «قمم» يفتح باب التسجيل لطلبة وطالبات الجامعات الواعدين

أعلن برنامج (قمم) لتمكين القيادات الواعدة، عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات السعودية، الواعدين والمتميزين، لتمكينهم وتطويرهم وتحقيق طموحاتهم الوظيفية.

وأوضح البرنامج، أن جميع التخصصات مستهدفة في البرنامج، مشيرًا إلى أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وطالبًا في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في أحد الجامعات السعودية أو الجامعات خارج المملكة، وأن يكون موعد التخرج بعد يوم 19 يونيو 2021، والالتزام والقدرة على إجراء المقابلات الافتراضية التي ستعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2021م.

وكذلك حضور الورش التدريبية كاملة خلال الفترة من 8 إلى 19 يونيو 2021م، وأن يكون لدى المتقدم حد أدنى من المهارات اللغوية في العربية والإنجليزية.

وأضاف البرنامج أنه سيعقد على مدى 12 يومًا في مدينة الرياض، في الفترة من 8 إلى 19 يونيو 2021م، وفي حالة عدم إقامته حضوريًا بسبب كورونا، ستتم إقامته «عن بُعد» خلال نفس الفترة.

وأوضح أن التسجيل متاح حاليًا حتى يوم الاحد الموافق 28 فبراير 2021م، عن طريق الرابط التالي: http://bit.ly/39yHNVu

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