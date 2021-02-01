الوزير الراجحي يصدر قرارًا بتوطين وظائف خدمة العملاء العاملين «عن بُعد»

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين «عن بُعد» على السعوديين.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها نشرته عبر تويتر- أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين «عن بعد» على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبحسب ما جاء في القرار الوزاري فإنه يشمل- كذلك- عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بعد.

وأضاف البيان، أن هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

وأشار البيان إلى أن القرار يستهدف جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها.

ويهدف هذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وستقدم الوزارة وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء؛ حيث يقدم الصندوق عدة برامج للتدريب من خلال قنوات التدريب والدعم مثل «تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية».

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