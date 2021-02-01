بالفيديو.. الزعاق: دخول «سم العقارب» ينهي الشتاء القارس

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أننا نعيش حاليا في أواخر أيام «الشبط» وأن يوم السبت المقبل الموافق 6 فبراير، هو أول نجوم العقارب المسماة بـ«السم» وهو نهاية الشتاء القارس.

وقال الزعاق- عبر تويتر- إن نجوم العقارب هي بداية موسم الربيع الفعلي، ومدتها 39 يوما، مقسمة على ثلاثة نجوم، كل نجم 13 يوما، والنجوم الثلاث هي: السم، والدم، والدسم.

وأشار الزعاق إلى أن الشتاء ينقسم الى ثلاثة أقسامك بداية وشدة ونهاية، وأن بداية الشتاء تكون عادة في موسم المربعانية، وشدته تكون في موسم «الشبط»، ونهاية الشتاء تكون في موسم العقارب.

وأضاف الزعاق، أنه بدخول موسم العقارب ينتهي الشتاء القارس، ويبدأ الربيع في الظهور.

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