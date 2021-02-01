بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم طلب المرأة الخلع للزواج من رجل آخر

الرياض - محمد عبدالله - اشترط وجود سبب معتبر شرعًا
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم طلب المرأة الخلع من زوجها دون سبب واضح أو للزواج من رجل آخر، مشيرًا إلى أن الخلع يكون بسبب معتبر شرعًا.
وقال الخثلان، عبر تويتر، إنه إذا خافت الزوجة ألا تقيم حقوق الزوج، أو خاف الزوج ألا يقيم حقوق الزوجة، فهنا لا جناح على الاثنين في الخلع، موضحا أن الخلع يجوز عند الخشية من عدم القيام بالحقوق.
وأضاف الشيخ الخثلان، أنه إذا كانت المرأة غير سعيدة أو مستقرة مع زوجها مثل أن يكون مدمن مخدرات، فمن حقها طلب الخلع عسى الله- عز وجل- أن يرزقها بزوج صالح.
اما أن «تختلع» المرأة دون سبب أو بسبب غير معتبر شرعا، كأن تقيم علاقة برجل أجنبي ويعدها بالزواج فتخلع زوجها من أجل الزواج به، فهنا يكون الخلع غير جائز وحراما.
خُلع الزوجة لزوجها 🪶— المجد العلمية (@ElmiyaChannel) January 31, 2021
بدون سبب أو لتحقيق الزواج من غيره ..❗️
في تفسير آيات الأحكام مع فضيلة الشيخ :
أ.د. سعد الخثلان @saad_alkhathlan
🔸يبث : الأحد 09:30م
برنامج #البناء_العلمي | @I_Academy
على قناة #المجد_العلمية pic.twitter.com/dKeQnVeQGx
خُلع الزوجة لزوجها 🪶
بدون سبب أو لتحقيق الزواج من غيره ..❗️
في تفسير آيات الأحكام مع فضيلة الشيخ :
أ.د. سعد الخثلان @saad_alkhathlan
🔸يبث : الأحد 09:30م
برنامج #البناء_العلمي | @I_Academy
على قناة #المجد_العلمية pic.twitter.com/dKeQnVeQGx
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