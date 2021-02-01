أمانة نجران تنفذ 1779 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة خلال السبعة أيام الماضية، 1779 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحال التجارية والغذائية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا أن الجولات أسفرت عن رصد 53 مخالفة، وإغلاق 28 منشأة تجارية، بالإضافة إلى ضبط وإتلاف 6486 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.

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