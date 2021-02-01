للمقترضين.. بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط الكفالة

حدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في الكفيل؛ أنه إذا كان المقترض غير موظف، أو يعمل في القطاع الخاص.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه إذا كان المقترض غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية، ولا يزال على رأس العمل.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية في الكفيل أن يكون ذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

فيما أكد بنك التنمية الاجتماعية أن الموظف الحكومي يمكنه الاقتراض وكفالة شخص واحد فقط، موضحًا شروط كفالة شخصين.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين فقط دون الاقتراض، بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول، وأن تسمح التزاماته المسجلة باسمه بالاقتراض.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه يتم تطبيق المعادلة على المقترض والكفيل (الأساسي- التقاعد أو التأمينات)+ البدلات الثابته= صافي الراتب، وصافي الراتب×0.33= حد الحسم المسموح به، وحد الحسم المسموح به- كافة الالتزامات الشهرية= الحد الأعلى للقسط الشهري، ويتم بناءً عليه تحديد الحد الأعلى لمبلغ التمويل.

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