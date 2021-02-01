السعودية اليوم / ألمانيا تسجّل 5608 إصابات جديدة بكورونا



برلين 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا 5608 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الوباء بألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2221971 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 57120 وفاة.

// انتهى //

12:55ت م

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برلين 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجّلت ألمانيا 5608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، و175 وفاة.وأفاد معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الوباء بألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2221971 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 57120 وفاة.// انتهى //12:55ت م0054

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