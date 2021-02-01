السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مشروع المركز الحضاري وأحياء العويقيلة



العويقيلة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مشروع المركز الحضاري المتعثر بمحافظة العويقلية ضمن زيارته الحالية لمدن ومراكز وقرى المحافظة .

واستمع سموه لشرح من أمين المنطقة المهندس شمام الشمري عن أسباب تأخر تنفيذ المشروع، وأبرز العوائق التي واجهت سير عمل المقاول، والحلول التي اتخذت لاستكمال العمل وتنفيذه، واقتراح الحلول المناسبة وفق برنامج زمني لتنفيذه.

وشدد سموه على ضرورة قيام بلدية المحافظة بالمتابعة الميدانية للمشروع وفق أحدث أنظمة إدارة المشروعات التقنية، ومعالجة المشاكل ومعوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشكلاتهم أولا بأول.

ووقف سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، على أحياء المحافظة، مطلعاً على بعض المشاريع الجاري تنفيذها، موجهًا رئيس البلدية بأهمية إعداد الخطط التطويرية المحققة للاستدامة وتنفيذ مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمحافظة وفق احتياجاتها ومؤشرات الأداء المعتمدة والمتابعة المستمرة, ورفع مستوى النظافة وتأهيل الحدائق العامة، والشوارع الرئيسة بشكل مناسب وصيانتها حسب معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام، وتنسيق الحدائق وممرات المشاة المتناسقة مع مبادرة أنسنة المُدن، موجهاً بتعزيز العمل الخدمي والبلدي، لتكوين بيئة محفزة للقطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية كافة، وتحفيز الأهالي لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية ضمن مستهدفات جودة الحياة.

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12:50ت م

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