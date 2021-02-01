

موسكو 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 17648 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 3868087 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 73619 وفاة، مشيرًا إلى تسجيل 18169 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3318173 حالة.

// انتهى //

12:49ت م

0052



موسكو 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 17648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و437 وفاة.وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 3868087 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 73619 وفاة، مشيرًا إلى تسجيل 18169 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3318173 حالة.// انتهى //12:49ت م0052

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجّل 17648 إصابة جديدة بكورونا و437 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.