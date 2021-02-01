السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2316 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية في بلجيكا 2316 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 710153 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21092 وفاة.

// انتهى //

12:42ت م

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بروكسل 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية في بلجيكا 2316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و26 وفاة.وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 710153 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21092 وفاة.// انتهى //12:42ت م0051

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