السعودية اليوم / تسجيل 727 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 727 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 702ر390 من الحالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5779 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.

وأعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وعشر مقاطعات أخرى ضمن جهودها لوقف تفشي فيروس كورونا.

// انتهى //

12:38ت م

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طوكيو 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 702ر390 من الحالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5779 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.وأعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وعشر مقاطعات أخرى ضمن جهودها لوقف تفشي فيروس كورونا.// انتهى //12:38ت م0049

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