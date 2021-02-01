السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة



نجران 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي عطشان.

واطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال الفرع بالمنطقة، مشتملاَ على معلومات عن أعمال رفع مستوى السلامة على الطرق وتنفيذ الحواجز الوقائية على بعض الطرق وتنفيذ السياج عالي الشد وأعمال تقنية المطبات الاهتزازية وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة ومشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وإنارة بعض الطرق.

كما اطّلع سموه على نماذج تصاميم المشروعات ومواقعها في نجران والمحافظات، موجهاً باتخاذ جميع الإجراءات وإعداد الدراسات والتصاميم لما يخدم الجميع.

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12:26ت م

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