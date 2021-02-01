السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قرية المركوز ومركز الدويد بالعويقيلة



العويقيلة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قرية المركوز ومركز الدويد، في إطار زيارة سموه التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة العويقيلة لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم وحوكمتها ميدانياً.

ووقف سموه على المشاريع التنموية المنفذة في القرية والمركز في مختلف المجالات الخدمية ،حيث اطلع على سير العمل في المراكز الصحية ونوعية الخدمات المقدمة ، في حين التقى بالمراجعين والمرضى, واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الرعاية الصحية .

وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال لقائه الكادر الطبي والإداري بالمراكز على أهمية استثمار فرص التحسين للمزيد من التميز في جودة الخدمات، موجهاً بدراسة احتياجات قرية المركوز ومركز الدويد من الخدمات البلدية والصحية, وأهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بالمواطن والخدمات المقدمة في مختلف مناطق المملكة.

// انتهى //

12:24ت م

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