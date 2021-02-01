السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفير اليونان لدى المملكة



جدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, السفير اليوناني لدى المملكة اليكسيس كونستا نتوبولوس, يرافقه القنصل العام بجدة ميخائيل ديميتريوس فوتسيس.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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12:18ت م

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