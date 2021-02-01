السعودية اليوم / الهند تسجل 11427 إصابة بكورونا



نيودلهي 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 11427 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 10757610 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 154392 وفاة، وإجمالي المتعافين 10434983 حالة.

// انتهى //

11:47ت م

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نيودلهي 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 11427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و118وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 10757610 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 154392 وفاة، وإجمالي المتعافين 10434983 حالة.// انتهى //11:47ت م0034

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