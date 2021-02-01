استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، وسط ترقب لأسعار المعدن النفيس عالميا بداية تعاملات الأسبوع.



وسجلت أسعار الذهب عالميا في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، صعودا طفيفا، لكن الأسعار سجلت انخفاضا أسبوعيا إذ بدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن أغلب الذهب المتداول في المملكة يتم استيراده من إيطاليا أو الهند والذي يتميز بجودته العالية ونقاء خاماته.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم عند 222.68 ريال (59.38 دولار)، أما جرام الذهب عيار 21 فاستقر عند 194.85 ريال (51.96 دولار).

وبقي جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند نحو 167.01 ريال (44.54 دولار)، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 أيضا عند 129.90 ريال (34.64 دولار).

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند 6926 ريالا (1847 دولارا) وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1558.54 ريال (415.48 دولار).

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1844.86 دولار للأوقية (الأونصة) الجمعة.

ونزلت الأسعار 0.5 % في الأسبوع و2.7 % في الشهر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1847.90 دولار.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما".

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز واسع النطاق.